Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NXP Semiconductors-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,501 Anteile im Depot. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Anteile wären am 25.11.2026 121,69 USD wert, da der Schlussstand 242,96 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 121,69 USD entspricht einer Performance von +21,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete NXP Semiconductors eine Marktkapitalisierung von 61,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at