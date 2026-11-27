NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Langfristige Investition
|
27.11.2026 10:03:44
S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NXP Semiconductors-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,501 Anteile im Depot. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Anteile wären am 25.11.2026 121,69 USD wert, da der Schlussstand 242,96 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 121,69 USD entspricht einer Performance von +21,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete NXP Semiconductors eine Marktkapitalisierung von 61,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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