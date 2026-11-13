NXP Semiconductors Aktie

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WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

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Rentable NXP Semiconductors-Anlage? 13.11.2026 10:03:46

S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NXP Semiconductors-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NXP Semiconductors-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der NXP Semiconductors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,73 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NXP Semiconductors-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,232 NXP Semiconductors-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 734,98 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 12.11.2026 auf 267,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 173,50 Prozent vermehrt.

NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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