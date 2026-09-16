Occidental Petroleum Aktie

Occidental Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Occidental Petroleum-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Occidental Petroleum-Aktie an diesem Tag bei 27,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,659 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 232,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +132,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 61,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Occidental Petroleum Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Occidental Petroleum Corp. 51,69 -0,17% Occidental Petroleum Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen