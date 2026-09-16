S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Occidental Petroleum-Aktie an diesem Tag bei 27,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,659 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 232,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +132,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 61,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at