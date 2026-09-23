Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Lukrativer Occidental Petroleum-Einstieg?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Occidental Petroleum-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Occidental Petroleum-Papier bei 69,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,368 Occidental Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 56,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809,05 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 19,09 Prozent.
Am Markt war Occidental Petroleum jüngst 57,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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