Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Lohnende Occidental Petroleum-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Occidental Petroleum-Papier statt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Anteile betrug an diesem Tag 77,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,296 Occidental Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 58,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,31 Prozent.
Der Occidental Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 60,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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