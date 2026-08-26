S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Occidental Petroleum-Papier statt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Anteile betrug an diesem Tag 77,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,296 Occidental Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 58,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,31 Prozent.

Der Occidental Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 60,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at