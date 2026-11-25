Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Occidental Petroleum-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Occidental Petroleum-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,149 Occidental Petroleum-Anteilen. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Aktien wären am 24.11.2026 1 289,06 USD wert, da der Schlussstand 53,38 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,91 Prozent angewachsen.

Occidental Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at