S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Omnicom Group-Investment verdienen können.

Das Omnicom Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Omnicom Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,561 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 149,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,90 Prozent.

Omnicom Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at