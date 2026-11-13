S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicom Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Omnicom Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Omnicom Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,874 Omnicom Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 86,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 886,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,86 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 24,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at