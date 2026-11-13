Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Profitabler Omnicom Group-Einstieg?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Omnicom Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Omnicom Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,874 Omnicom Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 86,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 886,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,86 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 24,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicom Group Inc.
|79,74
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.