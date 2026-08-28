S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Omnicom Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Omnicom Group-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 80,44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,243 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,26 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Papiers am 27.08.2026 auf 87,89 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,26 Prozent zugenommen.

Omnicom Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at