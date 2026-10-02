S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel hätte ein Investment in Omnicom Group von vor 5 Jahren eingefahren

Am 02.10.2021 wurde die Omnicom Group-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,13 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicom Group-Aktie investiert, befänden sich nun 134,898 Omnicom Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 74,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 076,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 20,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at