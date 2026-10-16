Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Profitable Omnicom Group-Investition?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicom Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Omnicom Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicom Group-Aktie bei 77,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,952 Omnicom Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (80,72 USD), wäre das Investment nun 1 045,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,55 Prozent erhöht.
Am Markt war Omnicom Group jüngst 21,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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