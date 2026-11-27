Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Performance im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicom Group von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Omnicom Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Omnicom Group-Aktie bei 67,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Omnicom Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,760 Omnicom Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 90,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 338,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,87 Prozent angezogen.
Omnicom Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicom Group Inc.
|84,58
|2,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.