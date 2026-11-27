Wer vor Jahren in Omnicom Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Omnicom Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Omnicom Group-Aktie bei 67,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Omnicom Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,760 Omnicom Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 90,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 338,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,87 Prozent angezogen.

Omnicom Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at