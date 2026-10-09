S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicom Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Omnicom Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,24 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,216 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 76,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,96 USD wert. Damit wäre die Investition 7,04 Prozent weniger wert.

Omnicom Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at