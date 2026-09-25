Omnicom Group Aktie

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WKN: 871706 / ISIN: US6819191064

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Omnicom Group-Anlage im Blick 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: Wäre eine Anlage in Omnicom Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in Omnicom Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Omnicom Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Omnicom Group-Anteile bei 74,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Omnicom Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,441 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1 004,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,40 Prozent.

Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 20,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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