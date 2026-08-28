ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ONEOK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit ONEOK-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,295 ONEOK-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 1 448,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 44,88 Prozent.
Zuletzt verbuchte ONEOK einen Börsenwert von 59,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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