ONEOK Aktie

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WKN: 911060 / ISIN: US6826801036

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ONEOK-Investment im Blick 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ONEOK von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ONEOK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die ONEOK-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 52,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die ONEOK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,026 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 1 672,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,29 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete ONEOK eine Marktkapitalisierung von 55,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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