Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Organon Company-Anlage im Blick
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Organon Company von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.08.2025 wurde die Organon Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Organon Company-Aktie bei 9,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 106,838 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Organon Company-Aktien wären am 12.08.2026 1 459,40 USD wert, da der Schlussstand 13,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,94 Prozent.
Insgesamt war Organon Company zuletzt 3,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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