Organon & Company Aktie

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WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061

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Rentabler Organon Company-Einstieg? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Organon Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Organon Company-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Organon Company-Papier an diesem Tag 33,69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,682 Organon Company-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,25 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Organon Company bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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