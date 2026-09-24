Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Rentabler Organon Company-Einstieg?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor 5 Jahren gekostet
Organon Company-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Organon Company-Papier an diesem Tag 33,69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,682 Organon Company-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,25 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Organon Company bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Organon & Company
Analysen zu Organon & Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Organon & Company
|11,95
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.