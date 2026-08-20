Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Performance im Blick
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Organon Company-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 20.08.2023 wurde die Organon Company-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 444,642 Organon Company-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 6 104,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,73 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 38,95 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Organon Company belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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