S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Organon Company-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Organon Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Organon Company-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Organon Company-Aktie bei 17,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Organon Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57,737 Organon Company-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 13,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 793,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,67 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Organon Company eine Börsenbewertung in Höhe von 3,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at