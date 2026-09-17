Organon & Company Aktie

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WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061

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Organon Company-Performance im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Organon Company-Investment gewesen.

Am 17.09.2023 wurde das Organon Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Organon Company-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Organon Company-Aktie investiert, befänden sich nun 5,118 Organon Company-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 69,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,67 USD belief. Mit einer Performance von -30,04 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Organon Company belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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