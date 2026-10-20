S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Packaging gewesen.

Am 20.10.2021 wurde die Packaging-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 135,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,378 Packaging-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 743,99 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 19.10.2026 auf 236,38 USD belief. Damit wäre die Investition 74,40 Prozent mehr wert.

Packaging markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at