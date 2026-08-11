S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 196,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Packaging-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,509 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 129,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 254,75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,56 Prozent erhöht.

Insgesamt war Packaging zuletzt 22,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at