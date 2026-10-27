Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Lohnender Packaging-Einstieg?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Packaging-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 27.10.2016 wurde die Packaging-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,503 Packaging-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 337,53 USD, da sich der Wert einer Packaging-Aktie am 26.10.2026 auf 253,74 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +213,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Packaging belief sich zuletzt auf 22,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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