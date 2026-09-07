Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Palantir-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 153,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,653 Palantir-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 174,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,86 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 13,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Palantir einen Börsenwert von 419,33 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Aktie fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs des Palantir-Papiers bei 10,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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