S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Palantir-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Palantir-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Palantir-Anteile an diesem Tag bei 18,27 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Palantir-Aktie investiert hat, hat nun 5,473 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (160,38 USD), wäre die Investition nun 877,83 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 777,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Palantir einen Börsenwert von 387,37 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Palantir-Aktie lag beim Börsengang bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at