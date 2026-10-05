S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.10.2023 wurden Palo Alto Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Palo Alto Networks-Anteile bei 118,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,845 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 340,60 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 02.10.2026 auf 403,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +240,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 330,17 Mrd. USD. Palo Alto Networks-Anteile wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at