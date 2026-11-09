Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Lohnender Palo Alto Networks-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Palo Alto Networks-Investment verdienen können.

Die Palo Alto Networks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Palo Alto Networks-Papier bei 85,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 117,114 Palo Alto Networks-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 36 755,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 267,55 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich jüngst auf 257,58 Mrd. USD. Am 20.07.2012 fand der erste Handelstag des Palo Alto Networks-Papiers an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils lag damals bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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