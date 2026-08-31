Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Palo Alto Networks-Investition
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Palo Alto Networks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 190,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,249 Palo Alto Networks-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 950,40 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 28.08.2026 auf 371,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,04 Prozent vermehrt.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,13 Mrd. USD. Palo Alto Networks-Anteile wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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