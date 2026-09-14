Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Profitabler Palo Alto Networks-Einstieg? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palo Alto Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Palo Alto Networks-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,238 Palo Alto Networks-Anteilen. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Anteile wären am 11.09.2026 409,19 USD wert, da der Schlussstand 330,65 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 309,19 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Palo Alto Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 269,77 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palo Alto Networks-Papiere fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Ihren ersten Handelstag begann die Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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