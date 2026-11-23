Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Langfristige Performance
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Palo Alto Networks-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 182,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,467 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 877,09 USD, da sich der Wert einer Palo Alto Networks-Aktie am 20.11.2026 auf 343,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,71 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich jüngst auf 279,92 Mrd. USD. Die Palo Alto Networks-Aktie ging am 20.07.2012 an die Börse NAS. Die Palo Alto Networks-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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