S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Parker Hannifin-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Parker Hannifin-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 392,93 USD wert. Bei einem Parker Hannifin-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,545 Parker Hannifin-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 2 426,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 953,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 142,65 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Parker Hannifin eine Börsenbewertung in Höhe von 119,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at