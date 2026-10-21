Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Frühe Anlage
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 5 Jahren eingefahren
Am 21.10.2021 wurde das Parker Hannifin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 299,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,422 Parker Hannifin-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 944,61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31 571,19 USD wert. Mit einer Performance von +215,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Parker Hannifin wurde am Markt mit 121,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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