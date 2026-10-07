Parker Hannifin Aktie

Parker Hannifin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

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Rentables Parker Hannifin-Investment? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Parker Hannifin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 750,68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,133 Parker Hannifin-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 131,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 984,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,20 Prozent gesteigert.

Parker Hannifin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 122,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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