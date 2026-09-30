Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Parker Hannifin-Investition
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Parker Hannifin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Parker Hannifin-Anteile bei 125,53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investierten, hätten nun 79,662 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 77 301,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 970,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 673,02 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich jüngst auf 122,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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