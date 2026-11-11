Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Lukrative Parker Hannifin-Anlage?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2023 wurden Parker Hannifin-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 419,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,841 Parker Hannifin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 965,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 010,37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 130,10 Prozent.
Alle Parker Hannifin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parker Hannifin Corp.
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: Parker Hannifin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Parker Hannifin-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Parker Hannifin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Parker Hannifin Corp.
|866,40
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.