Parker Hannifin Aktie

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WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

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Lukrative Parker Hannifin-Anlage? 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Parker Hannifin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.11.2023 wurden Parker Hannifin-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 419,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,841 Parker Hannifin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 965,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 010,37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 130,10 Prozent.

Alle Parker Hannifin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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