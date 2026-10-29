Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Dividenden-Entscheid
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29.10.2026 16:36:22
S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Parker Hannifin-Aktionäre freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Parker Hannifin am 28.10.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 7,40 USD für das Jahr 2026. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 10,61 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich Parker Hannifin 936,00 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,71 Prozent.
Entwicklung der Parker Hannifin-Dividendenrendite
Das Parker Hannifin-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 911,92 USD. Parker Hannifin verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,96 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Parker Hannifin via New York 207,47 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 209,53 Prozent stärker zugenommen als der Parker Hannifin-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Parker Hannifin
Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 8,03 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent ansteigen.
Kerndaten von Dividenden-Titel Parker Hannifin
Parker Hannifin ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 115,118 Mrd. USD. Das Parker Hannifin-KGV beläuft sich aktuell auf 34,35. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Parker Hannifin einen Umsatz von 21,499 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 28,48 USD.
Redaktion finanzen.at
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