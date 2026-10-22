PayPal Aktie

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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Profitable PayPal-Investition? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PayPal-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die PayPal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,730 PayPal-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 57,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 071,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,14 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 48,70 Mrd. USD. Am 20.07.2015 wurden PayPal-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des PayPal-Papiers bei 40,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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