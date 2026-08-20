PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Profitable PayPal-Investition? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in PayPal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,689 PayPal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,68 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 19.08.2026 auf 61,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,03 Prozent abgenommen.

PayPal wurde am Markt mit 51,64 Mrd. USD bewertet. Die Erstnotiz der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der PayPal-Aktie wurde der Erstkurs mit 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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