PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Rentable PayPal-Anlage?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PayPal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 279,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,773 PayPal-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PayPal-Papiers auf 57,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 072,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,28 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von PayPal belief sich zuletzt auf 50,07 Mrd. USD. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des PayPal-Papiers lag damals bei 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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