S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PayPal-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PayPal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 279,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,773 PayPal-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PayPal-Papiers auf 57,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 072,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,28 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PayPal belief sich zuletzt auf 50,07 Mrd. USD. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des PayPal-Papiers lag damals bei 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at