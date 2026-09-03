PayPal Aktie

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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Frühes Investment 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren PayPal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das PayPal-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 289,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PayPal-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,346 PayPal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 54,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,91 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 81,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete PayPal eine Marktkapitalisierung von 44,90 Mrd. USD. Die Erstnotiz der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie belief sich damals auf 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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