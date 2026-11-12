S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 12.11.2025 wurden PayPal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die PayPal-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,881 PayPal-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 885,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11,49 Prozent vermindert.

Der PayPal-Wert an der Börse wurde auf 48,80 Mrd. USD beziffert. PayPal-Anteile wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie lag beim Börsengang bei 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at