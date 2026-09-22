Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Pentair-Anlage im Blick
|
22.09.2026 10:03:35
S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Pentair-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,23 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Pentair-Aktie investierten, hätten nun 242,550 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13 529,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,29 Prozent gestiegen.
Pentair wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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