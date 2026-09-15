Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Pentair-Anlage im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,858 Pentair-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 722,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,76 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Pentair einen Börsenwert von 9,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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