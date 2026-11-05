PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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Frühes Investment 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PepsiCo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PepsiCo-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 105,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,451 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (142,42 USD), wäre die Investition nun 1 346,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,60 Prozent angezogen.

Alle PepsiCo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 186,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: areeya_ann / Shutterstock.com

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