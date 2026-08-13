PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Lohnendes PepsiCo-Investment?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.08.2016 wurden PepsiCo-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,59 USD. Bei einem PepsiCo-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,209 PepsiCo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PepsiCo-Papiers auf 138,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 277,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,73 Prozent vermehrt.
Am Markt war PepsiCo jüngst 189,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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