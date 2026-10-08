S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PepsiCo gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die PepsiCo-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 105,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PepsiCo-Aktie investierten, hätten nun 0,943 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PepsiCo-Aktie auf 123,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,74 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 16,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PepsiCo bezifferte sich zuletzt auf 171,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at