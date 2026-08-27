PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Langfristige Performance
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 27.08.2023 wurde das PepsiCo-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PepsiCo-Aktie letztlich bei 179,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,557 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (142,19 USD), wäre das Investment nun 79,25 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,75 Prozent verringert.
PepsiCo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: areeya_ann / Shutterstock.com
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