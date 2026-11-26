PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Investmentbeispiel
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die PepsiCo-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PepsiCo-Papier bei 161,14 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,206 Anteilen. Die gehaltenen PepsiCo-Papiere wären am 25.11.2026 893,20 USD wert, da der Schlussstand 143,93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,68 Prozent verringert.
Der Börsenwert von PepsiCo belief sich zuletzt auf 194,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ValeStock / Shutterstock.com
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