PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|PerkinElmer-Investition
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 110,88 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PerkinElmer-Aktie investiert hat, hat nun 0,902 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 150,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,89 Prozent vermehrt.
PerkinElmer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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